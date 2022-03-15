Трое погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске

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Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Октябрьском районе Новосибирска. Три человека в результате аварии погибли.
Трое погибли в результате ДТП с грузовиком в Новосибирске
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу главного управления областной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель Toyota Ipsum врезался в КамАЗ. В результате аварии двое мужчин и женщина скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Ещё трое пострадали и были госпитализированы.

По факту ДТП организована проверка. По её итогам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, по сообщениям Newinform, в Санкт-Петербурге завели дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте.

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