В Москве высадят более 55 млн цветов

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Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в этом году Москву украсят более 55 млн цветов.
В Москве высадят более 55 млн цветов
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра города.

«Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени», — сказал Бирюков.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

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