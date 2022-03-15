В Москве высадят более 55 млн цветов

Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в этом году Москву украсят более 55 млн цветов.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра города.

«Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб составит 880 тыс. кв. м. Благодаря поэтапной высадке растения будут радовать москвичей и гостей столицы до поздней осени», — сказал Бирюков.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.