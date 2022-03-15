В Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона

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Минприроды Калининградской области в связи со сходом снега и увеличением температуры объявило в регионе начало пожароопасного сезона.
В Калининградской области объявили о начале пожароопасного сезона
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Titov

«В связи со сходом снега в лесах и увеличением температуры воздуха на территории Калининградской области Минприроды объявило о начале пожароопасного сезона», — приводит «Янтарный край» сообщение.

В министерстве добавили, что население продолжает проводить неконтролируемый пал сухой травы и растительности, несмотря на запреты.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому пожароопасный сезон в восьми муниципальных округах и трёх районах начнётся 8 апреля.

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