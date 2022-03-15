Источник: ворвавшаяся в студию Первого канала во время прямого эфира находится в СК России

Марина Овсянникова, которая накануне вечером ворвалась во время прямого эфира в студию программы «Время» на Первом канале, задержана и находится в здании Следственного комитета России. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сейчас с ней работают следователи, ведущие доследственную проверку на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3. УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России»)», — сказал собеседник RT.

Он также отметил, что, поскольку Овсянникова работала редактором на Первом канале, её действия могут квалифицироваться по ч. 2 указанной статьи — с использованием служебного положения, и ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.

Данная статья УК была введена 4 марта 2022 года.