Источник: ворвавшаяся в студию Первого канала во время прямого эфира находится в СК России
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«Сейчас с ней работают следователи, ведущие доследственную проверку на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3. УК России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России»)», — сказал собеседник RT.
Он также отметил, что, поскольку Овсянникова работала редактором на Первом канале, её действия могут квалифицироваться по ч. 2 указанной статьи — с использованием служебного положения, и ей может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы.
Данная статья УК была введена 4 марта 2022 года.