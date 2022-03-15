Специалисты дали прогнозы развития ситуации на рынке недвижимости в России

Специалисты проанализировали ситуацию на отечественном рынке недвижимости и рассказали, что будет с ценами на жильё в России.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков в беседе с Life.ru выразил мнение, что в следующие полтора года рублёвые цены на жильё в России в среднем упадут на 30—35% (уровень середины 2020 года), а долларовые цены снизятся на 35—40% (уровень 2005-го).

«Причины предстоящего обвала цен лежат на поверхности. После завершения локального всплеска спроса со стороны граждан, желающих защитить свои сбережения, нас ждёт резкий спад спроса. Покупатели и до снижения курса рубля считали цены на недвижимость слишком высокими. Соцопросы в начале 2022 года показывали падение спроса из-за этого фактора и роста ипотечных ставок примерно на 30%. Теперь же спрос на квадратные метры к лету может упасть и на 50%, и на 70%», — сказал Быков.

Ведущий эксперт сервиса BuyBuyHouse Марина Лашкевич считает, что рынок вторичного сегмента будет испытывать сезонные колебания и вряд ли квартиры в среднем по стране подешевеют более чем на 15%, а в Москве — более чем на 10%, в зависимости от локации объекта.

В свою очередь, директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома полагает, что снижение цен на вторичку произойдёт не в ближайшее время. При этом дешеветь будут переоценённые и низколиквидные объекты.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.