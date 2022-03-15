В Москве выявили 999 случаев коронавируса за сутки

В Москве за сутки выявлено 999 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 193 человека... Выявлено 999 новых случаев», — говорится в заявлении оперштаба в Telegram.

Отмечается, что также за сутки в городе выздоровели ещё 1358 пациентов, всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 524 854.

Вместе с этим за 24 часа в столице скончался 41 пациент с коронавирусом.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».