В Госдуме прокомментировали сообщение о прекращении работы Booking.com в России

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, как российские путешественники смогут бронировать жильё после прекращения работы сервиса Booking.com в России.
В Госдуме прокомментировали сообщение о прекращении работы Booking.com в России
  • Gettyimages.ru

Граждане не останутся без возможности забронировать номер в гостинице, а туристическая отрасль продолжит развиваться, отметила она в разговоре с радио Sputnik.

«Думаю, проблем не возникнет. Многие санатории и гостиницы имеют свои сайты, работают в режиме бронирования. Есть много сайтов, где размещаются отзывы туристов. У нас есть аналоги Booking.com, например, «Островок». Думаю, что глобально будет поставлена задача для разработки аналога — собственного агрегатора такого типа, который бы охватывал полноценно все туристические объекты нашей страны, она стоит перед Ростуризмом», — сказала депутат.

Костенко также отметила, что комитет будет контролировать уровень цен в отрасли, который в теории может повыситься на волне ажиотажа.

Ранее стало известно, что сайт сервиса поиска и бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения в России.

Как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о программе туристического кешбэка, которая возобновляется 15 марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить