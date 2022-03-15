В Госдуме прокомментировали сообщение о прекращении работы Booking.com в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, как российские путешественники смогут бронировать жильё после прекращения работы сервиса Booking.com в России.

Граждане не останутся без возможности забронировать номер в гостинице, а туристическая отрасль продолжит развиваться, отметила она в разговоре с радио Sputnik.

«Думаю, проблем не возникнет. Многие санатории и гостиницы имеют свои сайты, работают в режиме бронирования. Есть много сайтов, где размещаются отзывы туристов. У нас есть аналоги Booking.com, например, «Островок». Думаю, что глобально будет поставлена задача для разработки аналога — собственного агрегатора такого типа, который бы охватывал полноценно все туристические объекты нашей страны, она стоит перед Ростуризмом», — сказала депутат.

Костенко также отметила, что комитет будет контролировать уровень цен в отрасли, который в теории может повыситься на волне ажиотажа.

Ранее стало известно, что сайт сервиса поиска и бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения в России.

Как передавал телеканал «360», в Московской области рассказали о программе туристического кешбэка, которая возобновляется 15 марта.