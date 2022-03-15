Глава СК России поручил завести дело из-за возбуждения на Украине дела на Захарову

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело из-за возбуждения на Украине дела на официального представителя МИД России Марию Захарову и ряда других людей.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших незаконные процессуальные решения на Украине, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 299 УК России (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела)», — отмечается в заявлении.

Как уточняет СК России, на Украине заявили о возбуждении уголовного дела не только на Захарову, но и на главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игоря Кириллова.

Ранее Захарова отреагировала на заявление о возбуждении против неё дела на Украине.