В Ставрополе разработают меры поддержки бизнеса

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В Ставрополе разработают комплекс мер для помощи бизнесу. Эту тему обсудили на внеочередном заседании координационного совета по поддержке и развитию МСП.
В Ставрополе разработают меры поддержки бизнеса
  • © Пресс-служба администрации Ставрополя

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«У экономики города, только оправившейся от удара пандемии, есть достаточный антикризисный опыт, который поможет нам разработать алгоритм дальнейших действий. Для прояснения полной экономической картины в столице края муниципалитет запрашивает сейчас информацию о текущей ситуации на предприятиях, о необходимых к импортозамещению товарах, сырье и мерах поддержки, в которых нуждаются бизнес и промышленный сектор», — заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

В обсуждении мер приняли участие представители региональной и городской власти, промышленного сектора, рестораторы, частные предприниматели, преподаватели вузов, общественники и специалисты в сфере экономики и бизнеса, депутаты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области бизнесу предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки.

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