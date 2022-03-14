В Ставрополе разработают меры поддержки бизнеса

В Ставрополе разработают комплекс мер для помощи бизнесу. Эту тему обсудили на внеочередном заседании координационного совета по поддержке и развитию МСП.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«У экономики города, только оправившейся от удара пандемии, есть достаточный антикризисный опыт, который поможет нам разработать алгоритм дальнейших действий. Для прояснения полной экономической картины в столице края муниципалитет запрашивает сейчас информацию о текущей ситуации на предприятиях, о необходимых к импортозамещению товарах, сырье и мерах поддержки, в которых нуждаются бизнес и промышленный сектор», — заявил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

В обсуждении мер приняли участие представители региональной и городской власти, промышленного сектора, рестораторы, частные предприниматели, преподаватели вузов, общественники и специалисты в сфере экономики и бизнеса, депутаты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области бизнесу предложат кредитные каникулы и другие меры поддержки.