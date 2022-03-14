Azur Air запустила прямые рейсы Москва — Стамбул

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Авиакомпания Azur Air запустила прямые рейсы Москва — Стамбул.
Azur Air запустила прямые рейсы Москва — Стамбул
  • Gettyimages.ru
  • © Andrei Smirnov / EyeEm

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Программа запланирована до конца зимнего расписания. В Azur Air рассматривают возможность выполнения таких рейсов и в летнем сезоне.

Рейсы выполняются на самолётах Boeing 767-300, зарегистрированных в России.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Радио 1» рассказал о зарубежных направлениях для отечественных туристов.

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