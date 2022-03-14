В Москве открыли приём заявок на участие в ярмарках выходного дня

В Москве началась заявочная кампания для участия в ярмарках выходного дня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Российские сельхозпроизводители могут подать заявку до 18 марта. Сами ярмарки будут открыты с апреля по декабрь.

Первая ярмарочная сессия запланирована на период с 1 апреля по 26 июня. Среди участников распределят более 1 тыс. торговых мест по 60 адресам во всех столичных округах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что оборот розничной торговли в Татарстане составил 91,2 млрд рублей в январе 2022 года.