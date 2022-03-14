На Камчатке собрали более 3,2 млн рублей пожертвований для беженцев из Донбасса

Жители Камчатки перевели на счёт регионального отделения Российского Красного Креста более 3,2 млн рублей пожертвований для беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

«На сегодня уже поступают заявки на распределение собранных пожертвований. Так, по линии партии «Единая Россия» поступила заявка на приобретение за счёт пожертвований, собранных на Камчатке, гуманитарной помощи для беженцев, находящихся в Ростовской области», — заявил зампред краевого кабмина Павел Ясевич.

По его словам, по линии МЧС поступила заявка на перечисление средств в Белгородскую область.

Как отметил Ясевич, для распределения пожертвований в правительстве края создадут коллегиальный орган.

Также стало известно, что школьникам, прибывшим из Донбасса, выдадут аттестаты по итогам текущей успеваемости. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения России.

«Ещё одна важнейшая тема — это вопросы итоговой аттестации детей. Да, тут много нюансов. Но приоритет очевиден. Совместно с Рособрнадзором мы приняли решение выдать приехавшим ребятам аттестаты по итогам текущей успеваемости», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыли почти 250 тыс. беженцев из Донбасса, они размещены в 31 регионе.