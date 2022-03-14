Автоэксперты рассказали о способах продлить жизнь своей машины

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Специалисты сервисов «СберАвто» и «СберУслуги» провели исследование и выяснили способы продления жизни автомобиля.
Автоэксперты рассказали о способах продлить жизнь своей машины
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

В частности, эксперты советуют заправляться только на проверенных АЗС, так как использование некачественного топлива может вывести из строя топливную систему.

«У каждого автомобиля есть рекомендуемый тип топлива, в основном это указано на лючке бензобака. Заправлять автомобиль, который должен эксплуатироваться на 95-м бензине, 92-м — плохая идея», — отмечается в сообщении.

Также рекомендуется полностью мыть машину по меньшей мере раз в полтора месяца. Замену масла желательно проводить через каждые 5—7 тыс. км, особенно если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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