Аналитик Муртазин спрогнозировал повышение цен на услуги связи в России

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что цены на интернет в России вырастут, однако это вынужденный шаг, призванный не допустить ухудшения качества услуг связи в стране.

Об этом он рассказал в беседе с НСН.

«Я думаю, что цены на интернет будут меняться на инфляцию, которая заявляется официально, поскольку Минцифры об этом заявило. Для операторов это не попытка заработать, потому что операторы, в отличие от многих других, оказывают услуги за небольшие расценки. У нас, в России, интернет и мобильная связь стоят недорого, цены на очень низком уровне, они должны быть выше, тем не менее они низкие. Исходя из этого, цены увеличатся за этот год процентов на 15—20. На фоне увеличения цен на многие товары в два раза это незначительно», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении оператора МТС после того, как в январе компания повысила стоимость услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат.