«ЮТэйр» перевела в российский реестр все свои 50 самолётов, сообщила авиакомпания.

«Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолётов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети «ЮТэйр» как внутри страны, так и за рубежом», — цитирует Интерфакс сообщение авиакомпании.

Ранее директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева рассказала, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, из них 739 судов зарегистрированы в иностранных реестрах.