«ЮТэйр» перевела в российский реестр все свои 50 самолётов

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«ЮТэйр» перевела в российский реестр все свои 50 самолётов, сообщила авиакомпания.
«ЮТэйр» перевела в российский реестр все свои 50 самолётов
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

«Авиакомпания перевела в отечественный реестр 50 самолётов, которые выполняют рейсы по маршрутной сети «ЮТэйр» как внутри страны, так и за рубежом», — цитирует Интерфакс сообщение авиакомпании.

Ранее директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева рассказала, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, из них 739 судов зарегистрированы в иностранных реестрах.

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