В Москве рассказали о ходе реконструкции станции метро «Варшавская»

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что на станции метро «Варшавская» ведутся отделочные работы.

Об этом сообщает НСН.

По словам Бочкарёва, в настоящее время продолжается архитектурная отделка на платформенном участке станции и в её западном вестибюле.

Колонны платформы будут отделаны тёмным мрамором, а путевые стены — белым. Пол в вестибюле покроют Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицуют белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро тёмного оттенка.

Также специалисты планируют обновить отделку выходов.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро в текущем году.