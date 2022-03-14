В Москве рассказали о ходе реконструкции станции метро «Варшавская»
- АГН «Москва»
- © Ведяшкин Сергей
Об этом сообщает НСН.
По словам Бочкарёва, в настоящее время продолжается архитектурная отделка на платформенном участке станции и в её западном вестибюле.
Колонны платформы будут отделаны тёмным мрамором, а путевые стены — белым. Пол в вестибюле покроют Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицуют белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро тёмного оттенка.
Также специалисты планируют обновить отделку выходов.
Ранее телеканал НТВ сообщал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро в текущем году.