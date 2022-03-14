В Москве рассказали о ходе реконструкции станции метро «Варшавская»

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что на станции метро «Варшавская» ведутся отделочные работы.
В Москве рассказали о ходе реконструкции станции метро «Варшавская»
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Об этом сообщает НСН.

По словам Бочкарёва, в настоящее время продолжается архитектурная отделка на платформенном участке станции и в её западном вестибюле.

Колонны платформы будут отделаны тёмным мрамором, а путевые стены — белым. Пол в вестибюле покроют Шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицуют белым Саянским мрамором и гранитом Лабродарит и Габбро тёмного оттенка.

Также специалисты планируют обновить отделку выходов.

Ранее телеканал НТВ сообщал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро в текущем году.

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