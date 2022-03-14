В Москве началась проходка тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская»
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Об этом сообщает НСН.
«Трасса тоннеля протяжённостью более 1 тыс. м, проходку которого ведёт шестиметровый щит «Светлана», пройдёт под пешеходной аллеей Ленинского проспекта», — уточнил заммэра.
Вместе с тем специалисты продолжают строить станции центрального участка линии: «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская».
Ранее телеканал НТВ передавал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро в текущем году.