В Москве началась проходка тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская»

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.
В Москве началась проходка тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская»
  • © Комплекс градостроительной политики и строительства мэрии Москвы

Об этом сообщает НСН.

«Трасса тоннеля протяжённостью более 1 тыс. м, проходку которого ведёт шестиметровый щит «Светлана», пройдёт под пешеходной аллеей Ленинского проспекта», — уточнил заммэра.

Вместе с тем специалисты продолжают строить станции центрального участка линии: «Вавиловская», «Академическая» и «Крымская».

Ранее телеканал НТВ передавал, что столичные власти приведут в порядок территории возле 11 станций Большой кольцевой линии метро в текущем году.

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