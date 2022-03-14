Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили пехоту «противника» в Дагестане
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Огневое поражение условного противника выполнили расчёты 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» и 122-мм Д-30, расположенных на дальностях от 2 до 12 км с закрытых и открытых огневых позиций.
В тренировочных мероприятиях приняли участие более 300 военнослужащих флотилии со штатным вооружением.
Также в учениях было задействовано более 15 единиц военной техники.
Как ранее передавало ФАН, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.