Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили пехоту «противника» в Дагестане

Короткая ссылка
Военнослужащие артиллерийского подразделения Каспийской флотилии, дислоцированного в Дагестане, уничтожили роту пехоты условного противника на полигоне Аданак.
Артиллеристы Каспийской флотилии уничтожили пехоту «противника» в Дагестане
  • © РИА Новости / Павел Львов

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Огневое поражение условного противника выполнили расчёты 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» и 122-мм Д-30, расположенных на дальностях от 2 до 12 км с закрытых и открытых огневых позиций.

В тренировочных мероприятиях приняли участие более 300 военнослужащих флотилии со штатным вооружением.

Также в учениях было задействовано более 15 единиц военной техники.

Как ранее передавало ФАН, экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота отработал приём вертолёта Ка-27ПЛ на палубу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить