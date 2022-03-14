Риелтор Боровиков назвал выгодный способ инвестирования в недвижимость

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Риелтор Павел Боровиков выразил мнение, что один из лучших способов сохранить свой капитал сегодня — купить квартиру с ремонтом.
Риелтор Боровиков назвал выгодный способ инвестирования в недвижимость
  • АГН «Москва»

«Лучше всего купить квартиру с ремонтом в сегменте бизнес-класса. Вкладываться сейчас в иные предложения недвижимости, чтобы сохранить свои сбережения, не имеет смысла», — сказал Боровиков в беседе с URA.RU.

Одной из основных причин бесполезности дешёвых квартир он назвал прошедший в 2021 году ажиотаж на квартиры в домах категорий «эконом» и «комфорт».

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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