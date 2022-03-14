Автоэксперт Шкуматов назвал лучшее время для замены зимней резины

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, что менять резину с зимней на летнюю лучше всего в мае.

«Я обычно меняю резину на майских праздниках», — сказал он в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, раньше менять резину не стоит, ведь несмотря на то, что температура воздуха в начале мая уже может быть плюсовой, земля ещё не прогрелась, может образовываться гололедица.

«Часто такая ситуация происходит на дорогах в конце апреля — начале мая. Особенно это касается искусственных сооружений — путепроводов, эстакад», — добавил он.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.