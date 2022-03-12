В Нижегородской области рассказали о планах по реализации мер поддержки туротрасли

В Нижегородской области реализуют федеральные меры поддержки туристической отрасли.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Правительство России на днях поддержало введение нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов. Налоговые льготы смогут получить владельцы гостиниц и иных средств размещения», — напомнил губернатор Глеб Никитин.

Ещё одна стимулирующая мера — возобновление с 15 марта программы туристического кешбэка.

«Нижегородская область также в ней участвует, к тому же очередной этап программы совпадет с сезоном круизов», — отметил, со своей стороны, директор Департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о программе туристического кешбэка, которая возобновляется 15 марта.