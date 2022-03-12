В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 311 тысяч квадратных метров жилья с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.
«Хочется напомнить, что до конца марта действуют льготные ставки по ипотеке. Граждане могут приобрести жильё на выгодных условиях», — заявил и.о. главы ведомства Валерий Савченко.
Большая часть построенной в 2022 году недвижимости относится к объектам индивидуального жилищного строительства (234 тыс. кв. метров).
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о ходе жилищного строительства в январе.