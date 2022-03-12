В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 311 тысяч квадратных метров жилья с начала года

В Ставропольском крае ввели в эксплуатацию 311 тыс. кв. метров жилья в январе — феврале 2022 года, что превышает на 87% показатель за аналогичный период 2021-го.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«Хочется напомнить, что до конца марта действуют льготные ставки по ипотеке. Граждане могут приобрести жильё на выгодных условиях», — заявил и.о. главы ведомства Валерий Савченко.

Большая часть построенной в 2022 году недвижимости относится к объектам индивидуального жилищного строительства (234 тыс. кв. метров).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о ходе жилищного строительства в январе.