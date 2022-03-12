В Ставропольском крае рассказали о планах нарастить объёмы промпроизводства

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В Ставропольском крае планируют нарастить объёмы производства в промышленной сфере.
В Ставропольском крае рассказали о планах нарастить объёмы промпроизводства
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

«После введения санкций в 2014 году нам удалось кратно увеличить объёмы производства в сельском хозяйстве. Теперь необходимо добиться таких же результатов в промышленном производстве», — заявил Владимиров на совещании в краевом правительстве.

По итогам 2021 года в регионе отмечена положительная динамика по привлечению инвестиций — их общая сумма превышает 254 млрд рублей. Наибольший объём приходится на строительство, промышленность, сельское хозяйство и сферу оптовой и розничной торговли.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье намерены разработать комплекс мер поддержки для бизнеса.

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