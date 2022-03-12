Юрист Сармин прокомментировал ситуацию с зарубежными сервисами бронирования отелей

Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права ЮРИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук Николай Сармин прокомментировал ситуацию с зарубежными сервисами бронирования отелей.

«Уход Booking с российского рынка, как и невозможность производить расчёты с применением Visa и Mastercard, для внутреннего российского туризма не является критичными», — цитирует эксперта «Российская газета».

Как напомнил эксперт, в России есть и собственные сервисы по бронированию гостиниц. Также сервисы по бронированию отеля без приобретения тура есть у некоторых туроператоров, сказал Сармин.

«Ну и нельзя забывать о том, что множество объектов размещения давно имеют собственные сайты для прямых бронирований», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сайт сервиса поиска и бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения в России.