В РСТ рассказали о зарубежных направлениях для российских туристов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о зарубежных направлениях для отечественных туристов.

В беседе с «Радио 1» он назвал, в частности, Турцию, куда бронируют туры на май.

«Есть Египет. Кроме того, есть Тунис — надеемся, что туда будут налажены регулярные рейсы. И есть Арабские Эмираты», — напомнил эксперт.

По его словам, есть возможность поехать и в некоторые страны Юго-Восточной Азии.

«Это Тайланд — хотя здесь всё не так уж просто, потому что рейсов меньше, есть особые процедуры, и это дороже, но, тем не менее, это направление есть. Как и Шри-Ланка и Индия», — отметил Барзыкин.

Как добавил эксперт, при планировании отдыха за рубежом нужно учитывать ограничения и риски.

Ранее президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в беседе с URA.RU дал советы по поездкам на майские праздники.