В Российском топливном союзе высказались о розничных ценах на бензин

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин прокомментировал ситуацию с розничными ценами на бензин.

«Оптовые цены снижаются из-за того, что объёмы на бирже стали достаточно большие. Второй момент — перестали закупать впрок и заняли выжидательную позицию», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, в случае с розницей цены у независимых операторов снизились до цен нефтяных компаний — на Дальнем Востоке, в Сибири, в части Центрального района, то есть там, где у независимых цены были выше в розницу, они сравняли под цены нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что цены на бензин на АЗС в российских регионах стали снижаться.