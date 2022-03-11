Аналитик Бодрова прокомментировала динамику цен на жильё в России

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Финансовый аналитик Анна Бодрова прокомментировала динамику цен на жильё в России.
Аналитик Бодрова прокомментировала динамику цен на жильё в России
  • РИА Новости

«Рынок жилья неэластичный в краткосрочной перспективе, то есть временной отрезок две недели, месяц, два — это не показательный период. Рынок жилья показывает более достоверный результат в квартальном или полугодовом наблюдении», — заявила она в беседе с Life.ru.

Как отметила Бодрова, при оценке ситуации нужно обращать внимание на несколько факторов, и прежде всего важно учитывать, на какое жильё снизилась цена — новостройки или вторичку.

Если речь идёт о новых домах, то девелопмент мог заранее почувствовать локальный спад и попытаться предоставить дисконт, а если речь идёт о вторичном рынке, то нужно изучить миграцию населения, был отток людей или нет, пояснила эксперт.

Ранее руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Московской области.

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