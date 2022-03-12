РЭО: региональные операторы продолжают бесперебойно предоставлять услугу по вывозу ТКО

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Российский экологический оператор (РЭО) ведёт системный мониторинг работы региональных операторов, по данным которого они продолжают бесперебойно предоставлять услугу по сбору и вывозу твёрдых коммунальных отходов.
РЭО: региональные операторы продолжают бесперебойно предоставлять услугу по вывозу ТКО
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В настоящее время все 177 региональных операторов работают в штатном режиме. РЭО совместно с региональными органами власти держит вопрос на особом контроле. Если происходит смена региональных операторов, то она носит плановый характер», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, региональные операторы выполняют обязательства в рамках подписанных соглашений с органами власти.

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