В Петербурге запустили пилотный проект по экосбору мусора

В Санкт-Петербурге запустили пилотный проект по экосбору мусора.

Об этом сообщает «МИР 24».

Контейнеры для сортировки устанавливают за счёт компаний, занимающихся переработкой.

«При работе с населением люди активно интересуются, задают вопросы. Где-то в промежуток от шести месяцев до года процент засора падает до 10 — 15%», — заявил генеральный директор мусороперерабатывающей компании Артём Артюшенков.

Например, отсортированные и спрессованные бутылки поступают в цех переработки, где пластик перемалывают в крошку, которая используется в том числе для автомагистралей.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.