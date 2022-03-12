Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату ЖКХ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
В частности, предложено снизить размер «порога» по оплате ЖКУ с 22 до 18%, то есть получать субсидии смогут семьи, у которых такие платежи занимают более 18% доходов.
В письме также содержатся инициативы по поддержке коммунальных организаций, среди которых предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с подорожанием оборудования и материалов для проведения текущего и капитального ремонта домов.
Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов в беседе с НТВ рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.