Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату ЖКХ

Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее письмо направлено в Минстрой и Госдуму.

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, предложено снизить размер «порога» по оплате ЖКУ с 22 до 18%, то есть получать субсидии смогут семьи, у которых такие платежи занимают более 18% доходов.

В письме также содержатся инициативы по поддержке коммунальных организаций, среди которых предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с подорожанием оборудования и материалов для проведения текущего и капитального ремонта домов.

Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов в беседе с НТВ рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.