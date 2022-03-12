Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату ЖКХ

Короткая ссылка
Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее письмо направлено в Минстрой и Госдуму.
Национальный жилищный конгресс предложил увеличить субсидии на оплату ЖКХ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, предложено снизить размер «порога» по оплате ЖКУ с 22 до 18%, то есть получать субсидии смогут семьи, у которых такие платежи занимают более 18% доходов.

В письме также содержатся инициативы по поддержке коммунальных организаций, среди которых предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с подорожанием оборудования и материалов для проведения текущего и капитального ремонта домов.

Ранее глава Департамента ЖКХ Москвы Вячеслав Торсунов в беседе с НТВ рассказал, кто имеет право получать в столице субсидии и льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить