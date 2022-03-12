Банковский эксперт Кулик рассказал, как потребители могут отстоять свои права

Начальник отдела финансового просвещения Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Борис Кулик рассказал, как потребители могут отстоять свои права.

«В первую очередь внимательно читать договор, чтобы не допустить ситуаций, когда права человека нарушаются. Если же ваши права нарушаются, важно не молчать», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, в случае с финансовыми услугами нужно направить обращение в интернет-приёмную ЦБ, также можно проконсультироваться через приложение «ЦБ онлайн».

Как отметил Кулик, если вопрос касается выплат, к примеру, страховая компания не хочет возмещать средства по ОСАГО или же были навязаны услуги за дополнительную плату, и кредитор не возвращает деньги, то помимо Банка России, можно направить жалобу финансовому уполномоченному. Решения такого омбудсмена приравниваются к судебным и обязательны к исполнению для финорганизаций.

Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.