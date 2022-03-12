Банковский эксперт Кулик рассказал, как потребители могут отстоять свои права
- РИА Новости
«В первую очередь внимательно читать договор, чтобы не допустить ситуаций, когда права человека нарушаются. Если же ваши права нарушаются, важно не молчать», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, в случае с финансовыми услугами нужно направить обращение в интернет-приёмную ЦБ, также можно проконсультироваться через приложение «ЦБ онлайн».
Как отметил Кулик, если вопрос касается выплат, к примеру, страховая компания не хочет возмещать средства по ОСАГО или же были навязаны услуги за дополнительную плату, и кредитор не возвращает деньги, то помимо Банка России, можно направить жалобу финансовому уполномоченному. Решения такого омбудсмена приравниваются к судебным и обязательны к исполнению для финорганизаций.
Ранее финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова в беседе с ФАН напомнила, что важно контролировать свои расходы.