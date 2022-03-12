В Подмосковье рассказали о мерах поддержки многодетных семей

Ещё более 265 многодетных семей в Московской области получили земельные участки с начала 2022 года.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, работа по передаче бесплатных участков продолжается. «Абсолютно в каждом округе подбираются массивы для предоставления многодетным семьям», — сказала она. С момента начала действия закона о бесплатной передаче земель многодетным, участки получили 30 767 семей. Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.