В Подмосковье рассказали о мерах поддержки многодетных семей

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Ещё более 265 многодетных семей в Московской области получили земельные участки с начала 2022 года.
В Подмосковье рассказали о мерах поддержки многодетных семей
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, работа по передаче бесплатных участков продолжается.

«Абсолютно в каждом округе подбираются массивы для предоставления многодетным семьям», — сказала она.

С момента начала действия закона о бесплатной передаче земель многодетным, участки получили 30 767 семей.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.

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