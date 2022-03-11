В Татарстане 262 млн рублей вложат в создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

Правительство России направит из федерального бюджета в Татарстан 262,2 млн рублей для размещения зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Об этом пишет inkazan.ru.

В 2022 году на закупку и установку быстрых зарядных станций электротранспорта на федеральных трассах выделили 1,37 млрд рублей. Средства, помимо Татарстана, перечислят в Крым, Сахалин, Ленинградскую и Нижегородскую области. Также зарядные станции появятся в регионах, через которые проходит одна из наиболее загруженных трасс М-4.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.