В Татарстане 262 млн рублей вложат в создание зарядной инфраструктуры для электромобилей

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Правительство России направит из федерального бюджета в Татарстан 262,2 млн рублей для размещения зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
В Татарстане 262 млн рублей вложат в создание зарядной инфраструктуры для электромобилей
  • РИА Новости

Об этом пишет inkazan.ru.

В 2022 году на закупку и установку быстрых зарядных станций электротранспорта на федеральных трассах выделили 1,37 млрд рублей. Средства, помимо Татарстана, перечислят в Крым, Сахалин, Ленинградскую и Нижегородскую области. Также зарядные станции появятся в регионах, через которые проходит одна из наиболее загруженных трасс М-4.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал прогноз по развитию рынка электромобилей в России.

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