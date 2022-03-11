В России на 70% выросли продажи новых китайских автомобилей в феврале

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По данным «Автостата», в России в феврале 2022 года было продано 10,5 тыс. новых китайских автомобилей, что на 70% больше, чем за такой же период прошлого года.
В России на 70% выросли продажи новых китайских автомобилей в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

На первом месте по продажам находится марка Haval. Всего было продано 3569 таких автомобилей в течение февраля (+65% к показателю прошлого года).

На втором месте Chery — 2907 проданных машин (+45%), на третьем — Geely 2188 единиц (+82%).

За два месяца 2022 года в России было продано 20 тыс. новых китайских автомобилей, что на 86% превышает совокупный показатель января — февраля 2021-го.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

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