Песков: речи о привлечении добровольцев из России на Украину не шло

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предложении главы Минобороны России Сергея Шойгу направлять добровольцев на Украину шла речь о выходцах с Ближнего Востока, а не о россиянах.

«Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал он.

Песков также заявил, что ему неизвестно, есть ли планы привлекать добровольцев из России.

«По крайней мере это никак не звучало, мне неизвестно об этом», — сказал Песков.

11 марта входе заседания Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Президент России в ответ на это заявил, что считает возможным оказать помощь тем, кто хочет в качестве добровольца помочь жителям Донбасса и отправиться в регион.