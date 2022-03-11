Песков: речи о привлечении добровольцев из России на Украину не шло

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в предложении главы Минобороны России Сергея Шойгу направлять добровольцев на Украину шла речь о выходцах с Ближнего Востока, а не о россиянах.
Песков: речи о привлечении добровольцев из России на Украину не шло
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Сергей Кужугетович в основном говорил о тех желающих, подавших заявки с Ближнего Востока и из Сирии, соответственно, речи о наших согражданах не шло», — сказал он.

Песков также заявил, что ему неизвестно, есть ли планы привлекать добровольцев из России.

«По крайней мере это никак не звучало, мне неизвестно об этом», — сказал Песков.

11 марта входе заседания Совбеза России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Президент России в ответ на это заявил, что считает возможным оказать помощь тем, кто хочет в качестве добровольца помочь жителям Донбасса и отправиться в регион.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить