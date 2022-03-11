Лесопарк «Кусково» в Москве ждёт реабилитация

Заместитель руководителя московского департамента капитального ремонта Сергей Мельников сообщил о предстоящей реабилитации лесопарка «Кусково».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра города.

Отмечается, что после завершения запланированных работ дорожки рядом с музеем-усадьбой «Кусково» покроют гранитным отсевом и натуральным камнем, высадят стриженые кустарники.

Экореабилитация ждёт несколько прудов — в том числе Малый, Руинный, Собачий и Локасинский. В водоёмах высадят травы и растения, которые очищают воду.

Детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей. Также в Кускове появятся воркаут-зоны и велодорожки.

В лесопарке установят автоматы по продаже корма для диких животных, новые фонари не будут сбивать их биологические ритмы. Кроме того, там высадят растения редких и исчезающих видов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области благоустроят более 60 общественных мест в 2022 году.