Лесопарк «Кусково» в Москве ждёт реабилитация

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Заместитель руководителя московского департамента капитального ремонта Сергей Мельников сообщил о предстоящей реабилитации лесопарка «Кусково».
Лесопарк «Кусково» в Москве ждёт реабилитация
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра города.

Отмечается, что после завершения запланированных работ дорожки рядом с музеем-усадьбой «Кусково» покроют гранитным отсевом и натуральным камнем, высадят стриженые кустарники. 

Экореабилитация ждёт несколько прудов — в том числе Малый, Руинный, Собачий и Локасинский. В водоёмах высадят травы и растения, которые очищают воду. 

Детские площадки стилизуют под лесные объекты или дома сказочных персонажей. Также в Кускове появятся воркаут-зоны и велодорожки. 

В лесопарке установят автоматы по продаже корма для диких животных, новые фонари не будут сбивать их биологические ритмы. Кроме того, там высадят растения редких и исчезающих видов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области благоустроят более 60 общественных мест в 2022 году.

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