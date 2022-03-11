В ОНК рассказали об условиях содержания основателя компании ChronoPay Павла Врублевского

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RT
Задержанный по подозрению в мошенничестве основатель международной компании ChronoPay Павел Врублевский сегодня ночью был доставлен в ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.
В ОНК рассказали об условиях содержания основателя компании ChronoPay Павла Врублевского
  • РИА Новости

«Врублевский содержится в трёхместной камере ИВС на Петровке, 38. Двое его соседей тоже обвиняются в мошенничестве. Они, как и Врублевский, ранее судимые и отбывали наказание в местах лишения свободы», — сказала правозащитница.

По её словам, в камере ИВС нет ни телевизора, ни холодильника, но у Врублевского претензий к условиям содержания нет, на здоровье он тоже не жалуется.

«Вину Врублевский не признаёт», — уточнила Дружинина.

По данным источника RT, знакомого с ходом дела, Врублевского подозревают в руководстве незаконной деятельностью одной из компаний, которая была клиентом ChronoPay.

По данным СМИ, в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил Врублевского к двум с половиной годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платёжную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом».

Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у «Аэрофлота» возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет. Он вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.

Кроме того, имя Врублевского упоминалось в связи с делом экс-полковника Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

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