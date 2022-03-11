Ограничение полётов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 20 марта

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Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России продлён до 20 марта, сообщает Росавиация.
Ограничение полётов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 20 марта
  • РИА Новости

«До 20 марта 2022 года 03:45 часов мск продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об аэропортах в таких городах, как Анапа, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста, Белгород.

28 февраля Росавиация в качестве ответных мер на запрет стран — членов ЕС на выполнение полётов российских самолётов закрыла небо для авиакомпаний 36 государств.

Ограничения коснулись авиаперевозчиков из Австрии, Албании, Ангильи, Бельгии, Болгарии, Британских Виргинских островов, Великобритании, Венгрии, Германии, Гибралтара, Греции, Дании (+Гренландии, Фарерских островов, Территориального моря), Джерси, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии.

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