Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
- РИА Новости
Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что во время поездки на автомобиле Лукашенко обсудит с белорусским послом Владимиром Семашко актуальные вопросы.
Ранее сообщалось, что Лукашенко 11 марта встретится с Путиным.
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