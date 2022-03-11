Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

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Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным
  • РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что во время поездки на автомобиле Лукашенко обсудит с белорусским послом Владимиром Семашко актуальные вопросы.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 11 марта встретится с Путиным.

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