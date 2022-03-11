Лукашенко прилетел в Москву на встречу с Путиным

Белорусский президент Александр Лукашенко прилетел в Москву для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

РИА Новости

Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого». Отмечается, что во время поездки на автомобиле Лукашенко обсудит с белорусским послом Владимиром Семашко актуальные вопросы. Ранее сообщалось, что Лукашенко 11 марта встретится с Путиным.