Автоэксперт Хайцеэр напомнил о правилах безопасного вождения весной

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предупредил, что с приходом весны на дорогах появляются «водители-подснежники», которые зимой машинами не пользуются. Такие участники движения могут создавать опасные ситуации на дорогах.

«За зиму, а зима в России долгая, навык теряется, внимание рассеивается, и надо войти в какую-то норму. «Подснежники» ближе к начинающим водителям, поскольку опыт утрачивается. Распознать их легко по неуверенным манёврам, чрезмерно сдержанной езде, маленькой скорости — это моменты, которых нужно опасаться», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Хайцеэра, таких водителей стоит держать в поле зрения, также важно соблюдать дистанцию.

Таким образом, остальные участники движения смогут обезопасить себя от аварийных ситуаций, заключил специалист.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.