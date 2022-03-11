Глава ОП Крыма Форманчук пригрозил Зеленскому ответными мерами по конфискации собственности

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Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинским олигархам ответными мерами по конфискации собственности, в том числе на территории полуострова.

«Если всё будет и дальше развиваться в таком ключе, то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности, в том числе на полуострове», — сказал Форманчук.

Он также выразил уверенность, что имущество Зеленского и украинских олигархов на территории России национализируют.

Ранее Зеленский подписал закон об изъятии на Украине собственности России и её резидентов.

3 марта украинская Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности России на Украине. В конце февраля председатель Рады Руслан Стефанчук заявил о подготовке украинским парламентом соответствующего законопроекта.

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