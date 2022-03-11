В Татарстане обсудили перспективы сотрудничества с Ираном

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали в Казанском кремле.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу президента Татарстана.

«У нас богатые исторические, экономические и культурные связи, накоплен большой опыт сотрудничества», — сказал Минниханов.

По его словам, нужно искать новые формы и механизмы для взаимодействия.

Со своей стороны Джалали заявил, что Татарстан — важный регион для Ирана.

«Мы считаем Республику Татарстан своим братом. Мы должны работать намного теснее. Пока уровень нашего взаимодействия не отвечает имеющемуся потенциалу. Эти недоработки необходимо компенсировать», — отметил он.

Минниханов и Джалали договорились создать совместную рабочую группу, чтобы подготовить план мероприятий по развитию торгово-экономических связей между Татарстаном и Ираном.

Ранее НСН сообщала, что иностранные инвестиции в экономику Москвы превысили $268 млрд в I полугодии 2021 года.