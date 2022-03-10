Специалисты портала «Мир квартир» рассказали о динамике цен на новостройки на Черноморском побережье

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Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, что с марта 2021 года квадратный метр жилья в новостройках на курортах Краснодарского края подорожал на 73%, на вторичном рынке — на 59%.
Специалисты портала «Мир квартир» рассказали о динамике цен на новостройки на Черноморском побережье
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, в сегменте первичного жилья наибольший рост произошёл в Сочи — на 98,7%, в Геленджике — на 88,2%.

«Ранее считавшиеся относительно недорогими курортами Туапсе и Новороссийск «подтягиваются» за лидерами: они подорожали на 72% и 69,7% соответственно. Анапа выросла «всего» на 52,2%», — говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, в среднем по всем курортам цена квадратного метра увеличилась до 194,5 тыс. рублей, средняя цена квартиры — до 9,04 млн рублей.

Что касается вторичного жилья, то стоимость квадратного метра достигла 162,3 тыс. рублей, а средняя цена предложения достигает 8,33 млн рублей.

Ранее руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Московской области.

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