Специалисты портала «Мир квартир» рассказали о динамике цен на новостройки на Черноморском побережье
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, в сегменте первичного жилья наибольший рост произошёл в Сочи — на 98,7%, в Геленджике — на 88,2%.
«Ранее считавшиеся относительно недорогими курортами Туапсе и Новороссийск «подтягиваются» за лидерами: они подорожали на 72% и 69,7% соответственно. Анапа выросла «всего» на 52,2%», — говорится в сообщении.
Как отмечают эксперты, в среднем по всем курортам цена квадратного метра увеличилась до 194,5 тыс. рублей, средняя цена квартиры — до 9,04 млн рублей.
Что касается вторичного жилья, то стоимость квадратного метра достигла 162,3 тыс. рублей, а средняя цена предложения достигает 8,33 млн рублей.
Ранее руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов в беседе с «Радио 1» рассказал о ситуации на рынке недвижимости в Московской области.