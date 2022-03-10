Общегородской субботник в Москве пройдёт 16 апреля

Общегородской субботник в Москве состоится 16 апреля.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Месячник по уборке и благоустройству территории пройдёт в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы», — отмечается в сообщении.

Планируется привести в порядок все городские объекты. Сотрудники коммунальных служб завершат вывоз остатков снега, очистят дворовые территории, приведут в порядок газоны.

Также в рамках работ будет проведена промывка фасадов, лестниц и других элементов домов, эстакад, мостов, пешеходных переходов.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.