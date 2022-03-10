АТОР предложила отменить взносы в фонд персональной ответственности туроператоров

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Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству предоставить туроператорам возможность использовать средства фонда персональной ответственности для выплат туристам по несостоявшимся поездкам в связи с отменой полётных программ без обязательств дальнейшего пополнения фонда.
АТОР предложила отменить взносы в фонд персональной ответственности туроператоров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

Как отметила Ломидзе, средства фонда должны расходоваться лишь в случае банкротства туроператора — для выплат пострадавшим клиентам, но сейчас сложилась ситуация, при которой объём обязательств перед туристами, которые не могут полететь к месту отдыха, несовместим со стабильным финансовым положением операторов.

Также АТОР направила в Ростуризм предложение о приостановке пополнения фонда.

«Насколько я знаю, Федеральное агентство по туризму также прорабатывает эту инициативу. Надеюсь, что решение на эту тему скоро будет обнародовано», — добавила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что программа туристического кешбэка в России возобновляется с 15 марта.

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