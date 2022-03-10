В Подмосковье капитальный ремонт провели в почти 400 жилых домах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство ЖКХ.
Всего в рамках плана, рассчитанного на три года, в регионе приведут в порядок 8 тыс. домов. Срок окончания действия этих договоров — 30 декабря. К концу текущего года приведут в порядок свыше 3,7 тыс. зданий.
В программу капремонта, рассчитанную до 2049 года, входит свыше 44 тыс. многоквартирных домов. С 2014 года работы провели почти в 14,5 тыс. домов.
Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области в рамках президентской программы по капитальному ремонту отремонтируют 65 школ в 2022 году.