В Подмосковье капитальный ремонт провели в почти 400 жилых домах

В Московской области 383 многоквартирных дома капитально отремонтировали с января текущего года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное Министерство ЖКХ.

Всего в рамках плана, рассчитанного на три года, в регионе приведут в порядок 8 тыс. домов. Срок окончания действия этих договоров — 30 декабря. К концу текущего года приведут в порядок свыше 3,7 тыс. зданий.

В программу капремонта, рассчитанную до 2049 года, входит свыше 44 тыс. многоквартирных домов. С 2014 года работы провели почти в 14,5 тыс. домов.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области в рамках президентской программы по капитальному ремонту отремонтируют 65 школ в 2022 году.