В Подмосковье на 60% сократилось число незаконных свалок благодаря цифровому контролю

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После того как в Московской области внедрили цифровой контроль за перемещением строительного мусора, доля незаконных свалок в регионе снизилась на 61%.
В Подмосковье на 60% сократилось число незаконных свалок благодаря цифровому контролю
  • РИА Новости

С прошлого года действует закон, согласно которому для транспортировки строительного мусора нужно специальное разрешение, передаёт телеканал «360».

«Более 2 тыс. цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья», — отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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