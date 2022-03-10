В Подмосковье на 60% сократилось число незаконных свалок благодаря цифровому контролю

После того как в Московской области внедрили цифровой контроль за перемещением строительного мусора, доля незаконных свалок в регионе снизилась на 61%.

РИА Новости

С прошлого года действует закон, согласно которому для транспортировки строительного мусора нужно специальное разрешение, передаёт телеканал «360». «Более 2 тыс. цифровых разрешений на транспортировку строительных отходов уже выдали на портале госуслуг Подмосковья», — отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник. Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.