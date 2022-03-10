Бочкарёв: интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости в Москве сохраняется на высоком уровне

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в столице сохраняется на высоком уровне.

«Интерес к инвестициям в строительство в Москве, которое традиционно является драйвером экономического роста, сохраняется на высоком уровне. С начала 2022 года в столице выдали 82 разрешения на строительство 2,4 млн кв. м недвижимости. Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры», — сообщил Бочкарёв.

Он также отметил высокую степень автономности московского рынка стройматериалов. Как напомнил Бочкарёв, в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории.

«Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом «умного сноса»: после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов», — сказал заместитель мэра.

Со своей стороны, в концерне «Крост» отметили, что 75% производимых концерном материалов используют застройщики из Москвы и Подмосковья.

«Резиденты технопарка «Крост» сегодня производят практически весь спектр материалов, необходимых для строительства объектов различного назначения. Начиная от железобетонных изделий, индустриальных фасадов, тротуарной плитки и заканчивая инновационными материалами. В составе промышленного комплекса концерна 21 завод и научно-исследовательские лаборатории, которые обеспечивают существующий спрос застройщиков Московского региона», — сказал генеральный директор концерна Алексей Добашин.

В компании «РГ-Девелопмент» сообщили, что только в застройку промзоны «Октябрьское Поле» будет вложено более 14 млрд рублей.

«РГ-Девелопмент» реализует несколько проектов реорганизации бывших промзон. В нашем флагманском проекте, редевелопменте «Октябрьского Поля», в стадии строительства находятся школа, два детских сада, поликлиника, восемь жилых корпусов. Также мы планируем строительство жилых комплексов в районах Соколиная Гора и Савёловский, участвуем в возведении городского кластера на территории Рижского грузового двора», — заявил владелец компании Сергей Шумей.

В свою очередь, президент Messier Group Мгер Аветисян отметил, что недвижимость в столице останется одним из наиболее привлекательных инструментов с точки зрения инвестиций.

«Сейчас сложилась благоприятная ситуация для входа на российский рынок, особенно для игроков, не сильно связанных с банковским капиталом. В настоящее время холдинг формирует собственный пул площадок. Наша цель — собрать портфель в 3 млн кв. м и создать строительный дивизион, способный вводить в эксплуатацию к 2025 году порядка 300 тыс. кв. м недвижимости в год», — сообщил он.

По его словам, Messier Group приобрела права на строительство трёх ТПУ общей площадью 100 тыс. кв. м — «Печатники», «Текстильщики» и «Боровское». Объём инвестиций составит около 12 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительная отрасль столицы на 95% независима от внешнего рынка.