Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты»

Короткая ссылка
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты, причём отличного качества».
Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты»
  • РИА Новости

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Медведева, этим производством могли бы заняться оказавшиеся под санкциями бизнесмены.

«Привет McDonald`s», — написал он.

Ранее генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Отмечается, что в России в корпорации работают 62 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить