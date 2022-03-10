Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты, причём отличного качества».

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Медведева, этим производством могли бы заняться оказавшиеся под санкциями бизнесмены.

«Привет McDonald`s», — написал он.

Ранее генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

Отмечается, что в России в корпорации работают 62 тыс. человек.