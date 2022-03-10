Медведев передал привет McDonald`s и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты»
- РИА Новости
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По мнению Медведева, этим производством могли бы заняться оказавшиеся под санкциями бизнесмены.
«Привет McDonald`s», — написал он.
Ранее генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.
Отмечается, что в России в корпорации работают 62 тыс. человек.