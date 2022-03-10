В Москве прошёл Z-концерт в поддержку спецоперации на Украине и российской армии

В Москве состоялся Z-концерт в поддержку спецоперации на Украине и российской армии.

Участниками Z-Концерта стали группы «7Б», «Зверобой», «Джанго», «Бахыт-компот», «Трава у дома» (бывшие «Земляне»), также выступил онлайн Вадим Самойлов.

В поддержку спецоперации выступили Сергей Михеев, Николай Стариков, Александр Казаков, Хирург (президент байк-клуба «Ночные Волки»), Иван Охлобыстин.

«Самый главный враг у человека — это он сам, его эгоизм, равнодушие. И мы собрались сегодня в этом славном месте как раз чтобы быть неравнодушными, чтобы высказать свою поддержку нашим воинам. Они выполняют свой долг. У каждого есть свой долг. У военных — защищать. Это естественная вещь. И они должны понимать, что мы с ними. Что они выполняют очень важное дело», — заявил Охлобыстин.

Концерт — частная инициатива Захара Прилепина и его структур.